Poging om luipaard te vangen gaat pijnlijk fout

2/01/17 - 16u25 Bron: vtmnieuws.be

In India is een poging om een luipaard te vangen fout afgelopen. Werknemers van de dierenbescherming probeerden samen met inwoners het roofdier met netten te vangen, maar het beest gaf zich niet zomaar gewonnen. Zeker één persoon belandde in het ziekenhuis met zware verwondingen.



Op amateurbeelden is te zien hoe de mannen het dier in een hoek drijven en in het net proberen krijgen. Maar dan valt het luipaard plots aan en bijt het een man in de arm. Het beest weet zichzelf uit de netten te bevrijden en loopt weg door de straten.