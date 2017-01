Heldhaftige hond redt bejaarde man (96) die al twee dagen gewond in de tuin lag

Hond Zeus © Mick Condo.

Een hond in Australië heeft een prachtige 'kerstdaad' verricht. 'Zeus' jankte meer dan een uur lang naast de omheining in de tuin en daar had hij een hele goede reden voor.





Het was vrijdagmorgen toen baasje Mick Condo zijn hond buiten hoorde jammeren in het plaatsje Rockingham. "Hij heeft meer dan een uur zitten janken aan de omheining", vertelde de man aan een Australische radiozender.



Uiteindelijk ging Mick poolshoogte nemen en hoorde een zwakke stem aan de andere kant van de afsluiting. Blijkbaar was de bejaarde buurman twee dagen eerder gevallen in de tuin en riep hij met zijn laatste krachten om hulp.



"Help, help", fluisterde de gewonde man. "Ik heb mijn heup gebroken." Nadat de 96-jarige buurman twee dagen eerder ten val was gekomen, raakte hij niet meer op eigen kracht recht. Dankzij Zeus werd hij toch nog tijdig gevonden. De nachten waren heel koud en een derde opeenvolgende nacht had de oude man mogelijk niet overleefd. Hij herstelt nu van zijn heupoperatie in het ziekenhuis.



De viervoeter heeft een heldendaad verricht. "Zeus is een bijzondere hond", aldus Mike. "Hij is pure magie".