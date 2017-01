Paard slaat op hol door vuurwerk en brengt nacht door in ijskoude beek

Tim Van Damme

1/01/17 - 12u27

video

In Aalst heeft de vrijwillige brandweer van Erembodegem deze ochtend een paard gered. Het onfortuinlijke dier belandde in de Molenbeek die langs de Lindenstraat loopt. "Prince sukkelde afgelopen nacht in de beek nadat het op hol was geslagen door het vuurwerk. Rond 1 uur ben ik mijn paard nog gaan zoeken, maar zonder resultaat. Toen ik hem vanmorgen rond 8.30 uur vond, was hij al enorm verzwakt", zegt eigenaar Willy Godaert.



Met behulp van een stevige brandslang en de tractor van Willy kon het paard alsnog op het droge worden getrokken. Het dier liep een ernstige wonde op doordat een deel van de omheining in zijn lichaam werd gespiest. Het paard was zwaar onderkoeld en hevig aan het bloeden, maar zou volgens de dierenarts volledig recupereren.