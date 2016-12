Wat te doen met uw oude kerstboom? Voer hem aan de dieren!

Door: redactie

31/12/16 - 00u30 Bron: Twitter

© Twitter: @KenWayneKTVU .

Ieder jaar is het weer de vraag: wat doe je met je oude kerstboom? Meteen buiten gooien na Driekoningen en door de vuilnisdienst laten ophalen? Of laten staan tot Pasen? Een ding is zeker: dieren kun je alvast blij maken met je overbodige kerstboom.