In Zweden mogen 24 wolven afgeknald worden

30/12/16 - 14u00 Bron: AFP

In Zweden heeft het hoogste administratieve rechtscollege vandaag de toelating gegeven voor de jacht op 24 wolven. Omdat het om een bedreigde diersoort gaat, is de Europese Commissie sterk gekant tegen de wolvenjacht.

De jongste jaren werd er al meermaals op wolven gejaagd in Zweden. In 2009 maakte het parlement komaf met een verbod op wolvenjacht, dat een halve eeuw stand had gehouden. Regionale overheden kunnen vergunningen toekennen om op wolven te jagen als die in een bepaalde streek vaker voorkomen en de veeteelt kunnen schaden. Sinds de wetswijziging is de wolvenjacht er elk jaar voorwerp van een juridisch steekspel tussen voor- en tegenstanders.



Vandaag heeft het hoogste administratieve rechtscollege de vergunningen goedgekeurd voor dit en volgend jaar. Vanaf maandag tot 15 februari zal er in het centrum en in het Westen van het land op wolven gejaagd kunnen worden.



In de jaren 70 ging de Zweedse overheid ervan uit dat de wolf er uitgestorven was. Nu zouden er volgens de regering ongeveer 340 wolven in Zweden zijn.



Wolven zijn beschermd volgens de conventie van Bern uit 1979. De Europese Commissie vindt dat Zweden de jacht op wolven volledig moet verbieden. Het dier zou er bedreigd zijn omdat het er geografisch geïsoleerd leeft en omdat het gevoelig is voor inteelt.