Er vallen al heel het jaar dode vogels uit de lucht in New Jersey. En niemand weet waarom

Het is een maand geleden dat het voor het laatst gebeurde: net voor Thanksgiving begon het opeens dode vogels te regenen in het Amerikaanse Shiloh, New Jersey. Toen de 'bui' over was, werd een paar honderd dode epauletspreeuwen geteld. En het was niet de eerste keer dat dit voorviel.

Een aantal van de dode vogels werd meegenomen en naar een lab gestuurd voor onderzoek, maar dat bleek vorige week niets aan het licht gebracht te hebben. "De vogels hadden breuken, kneuzingen en interne bloedingen opgelopen van op de grond te vallen", aldus Hajna. "Maar waardóór ze precies uit de lucht gevallen waren, konden we niet achterhalen. Ze waren ook niet ziek."



Er werden stalen genomen van tarwezaden op een nabijgelegen veld en naar de universiteit van Pennsylvania gestuurd, maar ook die leverden niets op. Volgens de landbouwer waren de zaden behandeld met chemische bestrijdingsmiddelen tegen schimmels en insecten. Maar geen van de producten die hij had gebruikt, waren schadelijk voor vogels. Ook dat werd aangetoond.