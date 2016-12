Hond legt 80 kilometer af op zoek naar baasje

Door: redactie



Border collie Casey heeft een onwaarschijnlijke trektocht ondernomen nadat hij gescheiden raakte van zijn baasje. De hond zwierf twee maanden rond en legde ongeveer 80 kilometer af voor hij weer terug kon keren naar zijn warme thuis.

Casey raakte vermist in Spilsby, Lincolnshire, waar hij werd opgevangen door een vriend terwijl Carole Fossett, de eigenares van Casey, midden in een verhuis zat.



De 58-jarige Fossett, die Casey al heeft sinds hij een puppy was, zegt dat de hond altijd al zenuwachtig was in de buurt van vreemden.



Tijdens haar zoektocht kreeg ze drie telefoontjes van mensen die Casey gezien hadden. Fossett en haar familie gingen telkens meteen ter plaatse, maar zonder succes. Eén keer zagen ze Casey in een veld, maar zodra ze de hond riepen, ging hij ervandoor. "We werden ongerust, want er werd ons gezegd dat als een boer hem in een veld schapen ziet lastigvallen, dan is de kans groot dat ze hem doodschieten." "We hoorden niets en ik dacht, dat is het. Hij is gestorven. Hij is neergeschoten of overreden," vertelt ze. "We bleven ons maar afvragen: waar is hij?"



Verlossend telefoontje © kos. En dan kreeg ze na twee maanden plots een telefoontje uit Newark, 80 kilometer ver van waar Casey verdween: de dierenbescherming had hem gevonden onder de struiken op de parking van een supermarkt. De hond was erg vermagerd: zijn gewicht was van 27 kilogram naar 15,9 kilogram gezakt en zijn vacht zat vol klitten.



"Ik barstte gewoon in tranen uit. Ik kan het niet beschrijven. Wanneer je hond al twee maanden vermist is, dan geloof je gewoon niet dat je hem nog zal zien," vertelt Fossett. "Hij zat in de hoek en mijn partner en ik kwamen binnen en ik zei 'Casey' en zijn staartje begon te kwispelen. Toen liepen we het hok binnen en hij werd gewoon uitzinnig. Hij huilde, hij sprong in het rond".