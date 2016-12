"Rijd erover": mannen martelen en doden beer met truck in Siberië

Door: redactie

28/12/16 - 13u28 Bron: ANP

Russische dierenbeulen die opzettelijk een bruine beer doodreden, hebben zelf voor bewijsmateriaal gezorgd door hun daad te filmen en op YouTube te zetten. De autoriteiten in de Russische deelrepubliek Jakoetië, waar de martelpraktijken plaatsvonden, zijn de daders op het spoor. Ze verdenken medewerkers van een bedrijf dat geologisch onderzoek doet.

"Rijd erover, rijd erover'', roept een van de mannen in de video. Vanuit twee oogpunten is gefilmd hoe de beer, die door de diepe sneeuw geen kans heeft om te ontsnappen, wordt aangereden.



In een volgend beeld ligt het dier dood tussen twee trucks in. Volgens tv-zender Zvezda loopt het onderzoek nog. Het was niet duidelijk of de politie al betrokkenen heeft opgepakt.