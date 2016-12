Ontvoerder van hond eist 15.000 euro "of ik hang 'm op aan dichtstbijzijnde boom"

Door: redactie

28/12/16 - 11u30

© Facebook / Bring Finn Home.

Een Iers gezin wiens hond begin deze maand werd ontvoerd, kreeg een telefoontje van de ontvoerder. Die dreigt ermee het dier op te hangen tenzij hij 15.000 euro krijgt.

De boxer Finn, trouwe vriend van Joy Brochert, verdween op 7 december in het Ierse Ballybay. In de tuin lag zijn doorgeknipte halsband. Het gezin loofde een beloning van 5.000 euro uit voor de eerlijke vinder, maar hoorde niets tot ze maandag het telefoontje kregen.



"Een man belde rond de middag en eiste 15.000 euro tegen de avond en dreigde ermee Finn aan de dichtstbijzijnde boom op te hangen", vertelt Brochert in The Irish Mirror. "Hij klonk hysterisch en ik kon hem niet tot rede brengen. Hij wilde het geld direct en nu ben ik totaal verward. Was het een echte eis of een ziekelijke grap?"



"We bieden al een beloning. Aanvankelijk was het een klein bedrag, maar naarmate we wanhopiger werden en Finn bij ons wilden voor Kerstmis, vergaarden we 5.000 euro. Dat probeerde ik die man uit te leggen, maar hij wilde drie keer dat bedrag en wilde helemaal niet luisteren".



Het gezin heeft inmiddels de Facebookpagina 'Bring Finn Home' aangemaakt, waar ze een oproep doen voor tips die ervoor zouden zorgen dat Finn veilig thuisraakt. Na het telefoontje van de ontvoerder lieten ze in een post weten dat ze niet voldoende geld hebben om het losgeld te betalen.