Jullie dieren zijn alvast fan? Beringenaar komt met 'stil' vuurwerk

27/12/16 - 15u40 Bron: www.tvl.be

video Vuurwerk: feest, gezelligheid, prachtige flitsen en loeiharde knallen. Typisch ook voor de eindejaarsfeesten. Puur, feeëriek genot voor de ene, maar een ware marteling voor de andere. Vele dieren zoals honden en paarden worden bang, en ook kinderen schrikken zich vaak een hoedje van al dat luide geweld. Een Beringenaar komt nu met een oplossing: stil vuurwerk. Dat meldt TV Limburg.

Vuurwerk zonder lawaai? Het bestaat. Vuurwerkverkoper Stephan Vranckx uit Beringen heeft in ieder geval een nieuwe, diervriendelijke variant in zijn assortiment: stil vuurwerk. Geheel geluidsloos is het 'low noise-vuurwerk' niet, maar het beperkt zich tot een meer draaglijke, zachte knal. "Mensen die dieren hebben, maar toch vuurwerk willen bij de eindejaarswissel zullen die combinatie wel weten te waarderen", vertelt Stephan aan TV Limburg.



In de stad Beringen is het vooralsnog verboden om vuurwerk af te schieten, net omdat het een negatief effect heeft op dieren en zorgt voor geluidsoverlast. En ook in andere gemeenten is vuurwerk afschieten verboden. Maar misschien biedt het stille vuurwerk een oplossing voor zij die toch het nieuwe jaar willen inzetten met een portie feestelijk vuurwerk? Doordat de variant minder kruit bevat, is er overigens minder kans op ongevallen of schade.