Baasje laat aangereden hond gewoon achter

Door: redactie

27/12/16 - 15u05 Bron: ANP

© Dierentehuis Nieuwe Waterweg Vlaardingen Facebook.

In het Nederlandse Vlaardingen is gisteren op de tweede kerstdag een loslopende jonge hond aangereden door een auto toen zijn baasje hem uitliet. Volgens het AD heeft de hond alleen wat schrammetjes opgelopen, maar is hij erg bang en van slag. Daar heeft de opvallende actie van zijn baas waarschijnlijk ook veel mee te maken. De pup werd namelijk op de plaats van het ongeval achterlaten door zijn baasje.