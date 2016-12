Ongelofelijk: hond beschermt zijn gewond vriendinnetje van aanstormende treinen

Door: redactie

video Twee dagen lang al lag vorige week een gewonde hond te creperen op een treinspoor in Oekraïne. Lucy heet ze, en ze was gewond en wachtte een gewisse dood. Maar dat was buiten haar vriendje gerekend. Trouwe viervoeter Panda bleef de hele tijd bij zijn gewonde maatje en beschermde haar door op heldhaftige wijze half op haar te gaan liggen als er weer eens een trein voorbijraasde. Hij had haar ook al die tijd knuffelend warm gehouden en blafte als ze dreigde bewusteloos te vallen. Het ongelofelijke verhaal werd gedocumenteerd door dierenvriend Denis Malafeev, die de honden kon redden.

Waarom de arme dieren al twee dagen op het spoor lagen en niet gered werden door mensen, vraagt u zich af? Wel, dat hadden de locals wel degelijk al meermaals geprobeerd, maar de trouwe Panda begreep niet dat ze wilden helpen en blafte hen steevast agressief weg.



Uiteindelijk kwam dierenvriend Denis Malafeev ter plaatse. Ook hij kreeg met een grommende Panda af te rekenen. Terwijl hij het tragische tafereel aanschouwde en een manier bedacht om de twee toch te redden, hoorde hij in de verte een trein. Zijn adem stokte in zijn keel. Maar wat hij toen zag, overtrof alle verwachtingen. Beschermende held Panda legde zich zonder aarzeling op Lucy en beschermde haar van de razende trein. © Denis Malafeev Facebook.

"Het is zo'n hartverwarmend verhaal", vertelt Denis. "Ik kreeg een telefoontje van een vriend dat er twee honden op het spoor lagen nabij Tseglovka, en dat al voor twee dagen lang. Toen we aankwamen, zagen we dat één van de honden gewond was en niet kon bewegen. Maar de mannelijke hond beschermde haar van ons. Ik zag een trein aankomen en werd misselijk."



Maar tot zijn grote verbazing was Denis op dat moment dus getuige van de ongelofelijke heldhaftigheid van hond Panda. "Ik heb geen idee hoe ik dit moet noemen", aldus Denis. "Instinct? Liefde? Vriendschap? Trouw? Een ding weet ik zeker, ik zie niet alle mensen dit doen."

Denis kon uiteindelijk met de hulp van familieleden Lucy en Panda van het spoor halen. "Ze zijn veilig en worden verzorgd", meldde hij op Facebook. © Denis Malafeev Facebook.