Jachtluipaard met uitsterven bedreigd

Door: redactie

27/12/16 - 12u35

© wikimedia.

Het jachtluipaard, het snelste landdier ter wereld, wordt met uitsterven bedreigd. Wetenschappers schatten dat er nog maar 7.100 jachtluipaarden in het wild leven, op slechts 9 procent van het territorium dat ze plachten in te nemen. Vooral de Aziatische populatie is er erg aan toe, met nog maar 50 dieren in Iran, zo blijkt uit onderzoek van Britse dierenbeschermingsorganisaties.