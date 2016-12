Hartverwarmend: kerstcadeautjes voor alle dieren in het asiel

Door: redactie

26/12/16 - 20u34 Bron: Mashable

video Vorige week deelden we het hartverwarmende nieuws van een fantastische mijlpaal in het dierenasiel van Colorado Springs, waar alle honden en katten geadopteerd raakten. De dolgelukkige dieren hadden ongetwijfeld een geweldige kerst bij hun nieuwe baasjes. Maar niet alle asieldieren hebben zoveel geluk. Om de pijn voor alle niet geadopteerde honden en katten in de 'Animal Rescue League of Iowa' een beetje te verzachten tijdens de kerstdagen, kwamen de werknemers met een geweldige actie op de proppen.