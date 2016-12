Waarom je nooit té enthousiast op je kerstcadeau mag reageren

Door: redactie

26/12/16 - 10u38

Kerstcadeautjes kunnen dik tegenvallen en dan verberg je uit beleefdheid je teleurstelling. Maar als je droomgeschenk onder de boom ligt, moet je tijdens het openmaken ervan nu ook weer niet al te enthousiast gaan doen. Dat ondervond deze man aan den lijve.

Andrew Woodward werd gefilmd toen hij een PlayStation 4 uit de geschenkverpakking haalde en opgewonden schreeuwde: "Ik heb een PlayStation, ik krijg een PlayStation voor Kerstmis!" Dat bleek het teken voor de kat des huizes om Andrew naar de nek te springen en hem lelijk toe te takelen.



De video die vriendin Jessica Freeman maakte is al 53 miljoen keer bekeken op Facebook. Zij deelde ook foto's van de verwondingen die Woodward opliep. De onfortuinlijke man moest naar het ziekenhuis, waar hij hechtingen en antibiotica kreeg. "We houden van Andrew en we hopen dat hij snel weer de oude is. Het is gewoon leuk eens met je vrienden te kunnen lachen", meent Jessica.