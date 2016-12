Honden krijgen frietjes voor bij hun pintje

DIRK VAN GORP & BIEKE CORNILLIE

Binnenkort kan u naast een frikandel, een kleintje met mayonaise en een hamburger ook een zakje 'doggy fries' bestellen. Frietjes voor uw geliefde viervoeter. Het Belgische bedrijf The Happy Animal Planet, dat wereldwijd ook hondenbier verkoopt, komt ermee op de proppen. "Let op: ze zijn wel gezond. Amper 0,8 procent vet."

Hun hondenbier Snuffle valt wereldwijd in de smaak, maar nu lanceert The Happy Animal Planet ook van ons ander wereldberoemd exportproduct een versie voor honden. Frietjes van aardappelen en maïs. "Een friteuse en een pot mayonaise komen er niet aan te pas, geen nood", lacht Stefaan Dielens, salesmanager en hondenfokker. "Het wordt net een heel gezonde snack. Die er weliswaar hetzelfde uitziet als een frietje. Met amper 0,8 procent vetgehalte. De dagelijkse portie hondenbrokken vervangen door frietjes is dus niet de bedoeling. Het is echt een snack, een extraatje. Honden zijn immers dol op aardappelen."



Dielens heeft grootse plannen met zijn 'Doggy fries'. "Vanaf februari, maart moeten ze in de rekken liggen. Zakjes van 80 gram voor de winkels, maar ook van 40 gram voor op café. Want net zoals dat met ons bier al het geval is, willen we ze ook in die sector graag verdelen. Hondenfrietjes zijn perfect om aan je viervoeter te geven na een wandeling, bijvoorbeeld."



