Wolvenpopulatie in Europa kent explosieve groei

25/12/16

De Europese wolvenpopulatie groeit gestaag. Momenteel zijn er naar schatting 12.000 wolven in Europa. Boeren roepen op om hun status van beschermde diersoort af te schaffen.

Vorige maand werd er voor het eerst in 118 jaar een wolf gesignaleerd aan de Belgisch-Luxemburgse grens.



"In Europa staat de wolf aan de top van de voedselketen. Hij heeft geen natuurlijke vijanden behalve de mens," zegt Vanessa Ludwig, een biologe die de groeiende wolvenpopulatie opvolgt. "We hebben nog niet het wettelijke aantal wolven bereikt dat een ruiming toestaat, dus de soort is van nature voorbestemd om zich over het continent te verspreiden," aldus Ludwig.



Dit jaar alleen al doodden wolven meer dan 9000 schapen in Frankrijk en de boeren doen een wanhopige oproep om een verdere groei van de wolvenpopulatie tegen te houden.



In de jaren 1930 werden wolven in Frankrijk uitgeroeid, maar in 1992 stak een wolvenpaar de grens tussen Italië en Frankrijk over en sindsdien verspreiden de wolven zich verder over het Europese continent. In 2000 werden voor het eerst sinds 1904 wilde welpjes geboren in Duitsland. Tegen 2015 telde het land al ongeveer 35 roedels met in totaal zo'n 400 wolven.



Wolven voeden zich voornamelijk met wild. Meer dan de helft van hun dieet bestaat uit reeën, gevolgd door edelherten en wilde zwijnen.