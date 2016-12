Horrorbeelden onthullen gruwel achter krokodillenleer

Door: redactie

22/12/16 - 19u17 Bron: PETA

video Wie een handtas, portefeuille of laarzen van krokodillenleer wil voor kerst, denkt daar misschien best nog een keertje over na. Dierenrechtenorganisatie PETA heeft onthutsende beelden gemaakt van krokodillen die mishandeld en levend gevild worden. De huid van de reptielen wordt gebruikt voor luxehandtassen van onder andere Louis Vuitton.

"Of het Louis Vuitton, Hermès, Prada of enig ander merk is, een tas van krokodillenhuid betekent dat een levend, voelend wezen waarschijnlijk een verschrikkelijk leven heeft gehad en een nog ergere dood." Yvonne Lemmen, PETA-woordvoerder © PETA.

De openingsbeelden van deze video zijn niet geschikt voor gevoelige kijkers!



PETA maakte de beelden op krokodillenboerderijen in Vietnam. Twee van de betrokken bedrijven leveren aan een looierij die in het bezit is van LVMH, het moederbedrijf van Louis Vuitton.



Vijftien maanden voor ze naar de slachtbank moeten, liggen duizenden krokodillen in klein betonnen cellen, vaak kleiner dan hun eigen lichaam. Anderen zitten met tientallen tegelijk in betonnen putten. Op een derde boerderij werden gruwelijke folterbeelden gemaakt: in een slachthuis hakken medewerkers in op de nekken van de dieren en rammen ze een metalen staaf in hun ruggenmerg terwijl het bloed uit de wonde stroomt.



De omstreden slachtmethode ligt al lang onder vuur. Volgens experts blijven de krokodillen meer dan een uur bij bewustzijn nadat hun ruggenmerg en bloedvaten werden doorgesneden. Volgens een reptielenexpert die de slachtbeelden van PETA onder ogen kreeg, is er "geen mogelijkheid dat deze dieren direct overleden", door de "zeer pijnlijke nekincisie".



PETA dringt er bij LVMH op aan om niet langer producten met exotische huiden te produceren en verkopen. "Of het Louis Vuitton, Hermès, Prada of enig ander merk is, een tas van krokodillenhuid betekent dat een levend, voelend wezen waarschijnlijk een verschrikkelijk leven heeft gehad en een nog ergere dood", zegt PETA-woordvoerder Yvonne Lemmen. "PETA roept iedereen op om geen exotische huiden te kopen om zo te voorkomen dat reptielen worden opgesloten, verminkt en soms levend gevild."