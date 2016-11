"Een selfie met een beer, meneer?": deze 'vermaakbeer' is eindelijk verlost van haar ketens

Door: redactie

26/11/16 - 12u02 Bron: The Dodo, Four Paws International

Dit is Jeta. Jarenlang liep Jeta met een ring door haar neus over Albanese stranden en moest ze geld in het laatje brengen voor haar baas via selfies met toeristen. Nu is het prachtige dier eindelijk op weg naar het leven dat ze verdient.

Het leven van Jeta tot nu toe? Dat zag er zo uit: © Four Paws International Facebook.

Als Jeta niet over het strand werd meegesleurd, vertoefde ze in een donkere betonnen ruimte in de tuin van haar baas, vastgelegd met kettingen. © Four Paws International Facebook.

En Jeta is niet de enige beer gedoemd tot een leven als vermaakbeer. In Albanië zitten verspreid over het hele land zeker 50 beren net zoals Jeta in gevangenschap en zie je ze als attractie langs de weg, bij restaurants of op het strand. 'De droevigste beren in Europa' worden ze genoemd. © Four Paws International Facebook.

Maar onlangs kwam er alvast voor Jeta eindelijk een lichtje aan het einde van de donkere tunnel. Redders van Four Paws International, die heel lang hebben gewerkt met de Albanese overheid om de droevige beer te bevrijden, slaagden erin een einde te maken aan haar erbarmelijke leven als selfiebeer. Op 16 november was het grote moment daar: de organisatie kon Jeta in beslag nemen en weghalen bij haar baas. De redders kwamen ter plaatse, verdoofden haar en knipten de ketens in haar betonnen hel door. Vervolgens werd de ring door haar neus verwijderd en kreeg ze verzorging. © Four Paws International.

"Ons team heeft Jeta bevrijd van jaren van foltering", schrijft Four Paws International op Facebook. "Als ze goed wakker is van haar verdoving zal ze eindelijk zonder ketting zelfstandig kunnen rondlopen." © Four Paws International Facebook.

Ondanks het goede nieuws komt Jeta niet heelhuids uit haar jarenlange gevangenschap. "Jammer genoeg zie je heel goed dat ze erg slecht verzorgd werd", aldus Four Paws International. "Jeta heeft bijna geen tanden meer en heeft een oogziekte. Het belangrijkste is dat ze nu weg is daar en dat we haar de nodige zorg kunnen geven", aldus de organisatie. © Four Paws International Facebook.