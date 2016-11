Pandajong met spoed geopereerd om 'bamboebal' te verwijderen

Door: redactie

26/11/16 - 00u50 Bron: Reuters

© ap.

Pandawelp Bei Bei is een topattractie in de Smithsonian National Zoo in Washington, D.C.. Maar de laatste dagen leek het niet zo goed met hem te gaan. Gisteren ging hij met spoed onder het mes, nadat dierenartsen een 'bamboemassa ter grootte van een citroen' in zijn darmen ontdekten.

De eenjarige Bei Bei is de jongste van de vier reuzenpanda's in de zoo. Donderdag begon hij tekenen van maaglast en misselijkheid te vertonen. Het beertje sliep vaker en had weinig interesse voor bamboe, zijn favoriete voedsel.



Vrijdagochtend voerden dierenartsen een echo uit, die een levensgevaarlijke obstructie van zijn darmen aan het licht bracht. Een dierenchirurg voerde de operatie uit om de dichte bamboemassa te verwijderen.



"De prognose voor Bei Bei is erg goed," liet Dennis Kelly, directeur van de zoo, in een verklaring weten.



Het 40 kilogram zware jong was al voor zijn geboorte op 22 augustus 2015 een internethit: over de hele wereld konden mensen de zwangerschap van zijn moeder volgen op de 'panda cam' van de zoo in afwachting van zijn komst.



First lady Michelle Obama en Peng Liyuan, de first lady van China, kozen voor de welp de naam Bei Bei, wat zoveel betekent als 'dierbaar', uit een lijst met suggesties van de nationale zoo van China en een pandareservaat. Volgens de fokovereenkomst van de zoo en de China Wildlife Conservation Association moeten alle welpjes die in de Smithsonian Zoo geboren worden tegen hun vierder verjaardag naar China terugkeren.



Terwijl Bei Bei herstelt van de operatie krijgt hij enkel water. Geleidelijk zal hij ook zachte voeding krijgen zoals zoete aardappelen en peren. Wanneer hij weer helemaal de oude is, zal de beer terug bamboe kunnen eten.



Het welpje wordt tijdens zijn herstel in een ander verblijf ondergebracht dan zijn moeder en hij zal niet te zien zijn op de livefeed op de website van de zoo tot hij weer helemaal gezond is.



Volgens de internationale unie voor natuurbescherming leven er naar schatting 1864 panda's in het wild. De diersoort staat geclassificeerd als "kwetsbaar".