Camera filmt bloedige aanval van drie honden op agente en koppel

Door: redactie

24/11/16 - 10u59 Bron: 7News, 9News

Het huis in Penrith waar de honden vandaan kwamen. © GoogleMaps.

video Drie Australiërs hebben ernstige bijtwonden opgelopen bij een aanval van drie honden in Penrith in het westen van Sydney. Onder de slachtoffers ook een jonge politieagente. Tasershocks en pepperspray werden gebruikt als verdediging tegen de woeste beesten, maar dat deerde hen blijkbaar niet. Het bloedige voorval werd gefilmd door een bewakingscamera. De beelden zijn van ver opgenomen, maar we waarschuwen toch gevoelige lezers voor de choquerende inhoud.

De politie omschreef twee van de honden als een kruising tussen de rassen Amerikaanse staffordshire- en pitbullterriër. De honden vielen de 43-jarige buurvrouw gisteravond aan. Haar man (48) kwam haar ter hulp en deelde mee in de klappen. Ook een 24-jarige agente, Kym Hilly, raakte gewond. Ze werd omvergelopen door de honden, waardoor haar schouder werd ontwricht. Ze moet ook geopereerd worden aan een serieuze bijtwonde aan haar been die tot op het bot ging. Hilly haalde eerder het nieuws toen ze, al na amper zeven maanden dienst, vorig jaar een losgeslagen stier van 700 kg had moeten neerschieten. Ze kreeg er een medaille voor.



"Er was ook een kind aanwezig tijdens het voorval", zei inspecteur Kylie Koenig achteraf. "Het was traumatisch voor iedereen. De honden waren extreem gewelddadig. De politie moest meermaals pepperspray gebruiken en zelfs de taser, die amper effect had."



Wat er met de honden zal gebeuren, is nog niet beslist. De eigenaars, een koppel, werden aangehouden en zullen voor de rechter verschijnen. De man (29) zou een agent bedreigd hebben toen hij vernam dat de honden naar een dierenasiel gebracht waren. De vrouw (31) wordt ervan beschuldigd haar buren te hebben geïntimideerd en de voorwaarden van haar borg te hebben geschonden.