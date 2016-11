Minister van Natuur: "Wolf gespot in Waalse bossen"

Door: redactie

Verschillende inwoners van Nassogne - een dorpje in de Ardennen - hebben midden oktober 2016 een wolf gespot. Meldingen van deze dieren in ons land doken al eerder op. Maar de Waalse minister van Natuur (cdH), noemt deze nu 'geloofwaardig'. Dat bevestigt René Collin aan VTM NIEUWS.

De aanwezigheid van geïsoleerde wolven werd reeds waargenomen in gebieden die aan Wallonië grenzen. Ze komen uit Polen of het massief van Alpen en Apennijnen. Ambtenaren van Natuur en Bos ontvingen vorig jaar een inlichting dat in Frankrijk een wolf werd waargenomen.



"Het is op die basis dat het geval van Nassogne werd gedocumenteerd. De geobserveerde elementen zijn coherent: zowel wat de fysieke karakteristieken als het gedrag betreft. De waarneming is geloofwaardig", antwoordde minister Collin op vragen van Virginie Defrang-Firket (MR) en François Desquesnes (cdH).



Niet gevaarlijk

Het betreft een grillig individu "dat algemeen zeer discreet is", een slechts een "miniem" aanvalsrisico inhoudt voor de dierenstapel. De Waalse context is bovendien erg verschillend van de bergen, waar grote kuddes schapen zonder toezicht leven. "Maar een procedure voor schadeloosstelling moet worden onderzocht", erkende de minister.



De validering van een waarneming vergt meer tijd en we mogen zeker geen geruchten verspreiden, hield de Waalse bewindsman nog een slag onder de arm.



De wolf is een beschermde diersoort in Europa door de conventie van Bern en de habitat richtlijnen.