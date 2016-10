Man tatoeëert neus, oren en ogen van zijn hond en de reden is belachelijk

redactie

Hondenliefhebbers van over de hele wereld zijn razend om een foto van een jonge bulterriër die door zijn baasje werd getatoeëerd. De Braziliaanse tattoo-artist Emerson Damasceno zette liefst vijf tattoo's op het dier, maar hij beweert dat hij het voor een goede reden deed. Hij wou zijn hond beschermen tegen kanker...

Emerson Damasceno zette tattoo's op de neus, oren en ogen van zijn witte bulterriër en zette foto's van zijn huisdier op Facebook. Onmiddellijk kreeg de man bakken kritiek over zich, waarna hij de foto's offline haalde. Maar de internetstorm was toen al losgebroken.



De hond kreeg een anker, een boksbeugel en een diamant op zijn neus, sterren onder zijn ogen en het logo van baseballclub Los Angeles Dodgers op beide oren. "Dierenmishandeling", klonk het op sociale media. Maar Damasceno beweert dat hij zijn hond met de tattoo's wou beschermen tegen kanker. En de man krijgt ook steun van zijn vriendin, die liet weten dat de tatoeages pas werden gezet na de goedkeuring van dierenartsen.



Verschillende dierenartsen hebben ondertussen verduidelijkt dat tatoeages geen enkele bescherming bieden tegen kanker en dat ze zelfs voor gezondheidsproblemen kunnen zorgen bij de hond.



Verschillende mensen roepen de Braziliaanse politie op sociale media op een onderzoek te starten naar de man. Het is nog onduidelijk of dat onderzoek er komt.