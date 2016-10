Kijk hoe dieven dierenwinkel binnenvallen en aan de haal gaan met dure puppies

Door: redactie

17/10/16 - 17u12 Bron: ABC News, KRTK

video Bizarre bewakingsbeelden uit Houston, Texas tonen hoe dieven afgelopen vrijdag dierenwinkel Pet City driest binnenstormen om vervolgens enkele doodsbange puppies uit hun kennel te plukken. Zes hondjes werden gestolen, vier Engelse bulldogs en twee Franse bulldogs. De raspups zijn stuk voor stuk minstens 3.500 dollar waard.

Op de beelden is te zien hoe de dieven duidelijk hun zinnen hebben gezet op bepaalde puppies, de andere laten ze gewoon achter. De gestolen pups zijn in totaal minstens 21.000 dollar waard.



De zaakvoerster is er het hart van in en vreest voor de gezondheid van haar hondjes. "Hoe durven ze in onze winkel in te breken en die hulpeloze puppies te stelen?" aldus een emotionele eigenares Sheri Stack. "We zullen jullie vinden." Voor elke puppy die naar de dierenwinkel wordt gebracht, is er een beloning van 800 dollar. "We willen gewoon onze pups terug."



Eén kleine rakker raakte gewond tijdens de diefstal, toen hij uit zijn hokje naar beneden viel. Dat is te zien in onderstaande video van ABC News.