17/10/16 - 01u17 Bron: ANP

Babyolifantje Mumba, met links moeder Tong Tai en tante Winthida. © anp.

Artis heeft sinds gisteren een nieuw olifantje erbij. Sanuk, zoals het Aziatische babyolifantje is genoemd, werd rond 18.00 uur geboren, meldt de Amsterdamse dierentuin.

Het koetje werd na een dracht 631 dagen en 21 maanden geboren in het bijzijn van zus Yindee en stond binnen een paar minuten op haar poten.



Bezoekers kunnen het olifantje op gezette tijden in de stal zien. Wanneer moeder Thong Tai en Sanuk naar buiten mogen, is afhankelijk van het weer en de ontwikkeling van het kalf.