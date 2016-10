Oudste in gevangenschap levende panda overleden

Door: redactie

16/10/16 - 19u05 Bron: Belga

Jia Jia © rv.

In een dieren- en entertainmentpark in Hongkong is de oudste in gevangenschap levende reuzenpanda gestorven. Jia Jia werd 38 jaar. Haar gezondheidstoestand was er de laatste weken fors op achteruit gegaan. Vandaag lieten dierenartsen het dier inslapen.

Normaal leven panda's maar circa twintig jaar in het wild of 25 jaar in gevangenschap. Jia Jia was dus een taaie tante, zij is 38 geworden.



Het dier werd geboren in het wild in 1978 in het Chinese Sisjuan, maar kwam terecht in onderzoekscentrum voor reuzenpanda's in Wolong. De Chinezen schonken het dier in 1999 aan de de semi-autonome regio Hongkong. Ocean Park houdt nu nog drie panda's over: An An (30 jaar), Ying Ying (11 jaar) en Le Le (11 jaar).