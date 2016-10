"Geliefde rechtop lopende beer gedood met pijl en boog"

Bewerkt door: Kees Graafland

16/10/16 - 16u45

© Facebook Pedals The Injured Bipedal Bear.

De afgelopen twee jaar was 'Pedals' de beroemdste beer van de staat New Jersey in Amerika. De zwarte beer liep er op zijn achterpoten door Rockaway Township alsof hij een bokser was of een man in een berenpak. Pedals kreeg zijn eigen facebookpagina met duizenden volgers, maar is afgelopen week waarschijnlijk op brute wijze omgebracht.



Onduidelijk

Lokale autoriteiten stellen dat het onduidelijk is of het dode dier daadwerkelijk de rechtoplopende beer was. "Ik denk niet dat we het ooit zeker zullen weten", zegt Robert Geist van het staatsministerie van Milieu. "We hadden verder geen specifieke informatie over de beer en hij was niet getagd."



Pedals werd een bekendheid in 2014. Hij werd steeds vaker gezien in Rockaway Township. Mensen begonnen foto's en video's op het internet te plaatsen en de beer kreeg een eigen facebookpagina. Eerdere acties, onder meer via een petitie en GoFund, om de beer in een reservaat onder te brengen mislukten.



