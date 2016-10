Olifantje rent rivier in om verzorger 'van verdrinking' te redden

Door: redactie

14/10/16 - 21u02 Bron: The Dodo

video Kham Lha, een jonge olifant in het Elephant Nature Park in Thailand, heeft een erg bijzondere band met Darrick, een van de verzorgers. Toen Kham Lha onlangs dacht dat Darrick in een rivier in gevaar verkeerde, sprong ze meteen in het water om hem ter hulp te snellen.