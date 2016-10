"Red de natuur: dood een kat": anarchistische activist laat weer van zich horen

Koen Van De Sype

14/10/16 - 16u34 Bron: Eigen berichtgeving

De zelfverklaarde anarchistische activist Peter Terryn heeft opnieuw toegeslagen. Vier maanden nadat hij een oproep lanceerde om overal in ons land spoorwegen te saboteren uit onvrede met de regering, vraagt hij nu iedereen om katten te doden.

In een zelfgemaakt filmpje op Facebook is Terryn te zien terwijl hij een nest schattige kittens in een grote kartonnen doos stopt en naar de oever van een brede rivier stapt. Vervolgens wekt hij de indruk dat hij de dieren één voor één levend in het water gooit. Daarna volgt een boodschap waarin hij stelt dat katten een ecologische ramp zijn en elk jaar miljarden dieren doden. Ze zouden volgens hem verantwoordelijk zijn voor het uitsterven van 40 soorten vogels, 21 soorten zoogdieren en 2 soorten reptielen. Welke dat precies zijn, wordt niet gepreciseerd. Hij stelt ook dat er elk jaar meer dieren sterven in de klauwen van katten dan in het verkeer, door tegen ramen aan te vliegen en door vergiftiging. Ook hoe hij tot die stelling komt, wordt niet duidelijk in het filmpje. Zijn ultieme boodschap is wel klaar als een klontje: "katten zijn massamoordenaars en we moeten ze uitroeien."

Los van het feit dat er absoluut geen duidelijkheid is bij wetenschappers over de rol van katten in de uitroeiing van andere diersoorten, is het gewoonweg schandelijk dat hij oproept om dieren te doden en ook nog eens voordoet hoe dat zou kunnen Vlaams minister Ben Weyts

Facebook

Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) is in alle staten en heeft al aangedrongen bij Facebook om het filmpje te verwijderen: "Los van het feit dat er absoluut geen duidelijkheid is bij wetenschappers over de rol van katten in de uitroeiing van andere diersoorten, is het gewoonweg schandelijk dat hij oproept om dieren te doden en ook nog eens voordoet hoe dat zou kunnen. Ik vind dat ik als minister hier een lijn moet trekken en dat we dit niet over onze kant kunnen laten gaan."



Weyts onderzoekt ook of hij juridische stappen kan ondernemen tegen Terryn. "Het is misselijk makend hoe de man letterlijk doet alsof dieren wegwerpgoederen zijn", aldus de minister. "En dat openlijk op Facebook, dat ook toegankelijk is voor kinderen."



Spoorwegen

Eind mei kwam Terryn ook al in het nieuws met een oproep om spoorwegen te saboteren, uit protest tegen de regering Michel. Via social media toonde hij hoe je een spoorweg onklaar maakt, zodat de signalisatie uitvalt en treinen er nog maar 30 per uur kunnen rijden. Spoorwegbeheerder Infrabel diende toen een klacht in tegen zijn roekeloze gedrag.