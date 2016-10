Inspectie stelt bij 25 laboratoria inbreuken vast op gebruik proefdieren

Door: redactie

Bij controles op het gebruik van proefdieren werden in 2015 in 25 van de 44 gecontroleerde laboratoria in Vlaanderen inbreuken vastgesteld. In 2014 was dat het geval bij zeven van de 19 geïnspecteerde laboratoria. In 2015 werd één pv opgesteld en 24 keer een waarschuwing gegeven. In 2014 was dat respectievelijk één en zes keer het geval. Dat blijkt het antwoord van Vlaams minister Ben Weyts op een schriftelijke vraag van Gwenny De Vroe (Open Vld).