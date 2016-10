Het moment waarop mamabeer haar jongen achterlaat

Niets zo schattig als jonge diertjes en hun mama, maar we vergeten vaak dat die niet lang samenblijven. In heel wat soorten worden de jongen na een tijdje verstoten door hun ouders, en de fotograaf van het Central Siberian Nature Reserve wist dat exacte moment op foto vast te leggen.

Het is compleet normaal, maar dat maakt het niet minder hartverscheurend. Eens de jongen groot genoeg zijn om het alleen te rooien, laat hun moeder hen achter. Deze mamabeer in Rusland bracht haar twee jongen naar de oever van de Yenisei-rivier. Ze bleef even bij hen, maar zwom daarna de rivier over. Volgens de fotograaf die het tafereel kon vastleggen, keerde ze niet meer terug.



De Siberean Times noemt de moederbeer 'slim': "Ze koos de rivier om afscheid te nemen, omdat ze weet dat ze zich nog niet zeker genoeg voelen om haar achterna te zwemmen. En door het water is haar geurspoor voorgoed uitgewist."



De fotograaf meldde nog dat de jongen nog een dag bleven rondhangen aan de rivier. 's Nachts zochten ze de veiligheid van het bos op, maar de dag erna keerden ze weer terug. Niet veel later beseften ze echter dat ze er alleen voor stonden, en zijn ze ook vertrokken.