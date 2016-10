Drie olifanten dreigen te verdrinken in waterreservoir. Maar er komt hulp uit onverwachte hoek

Koen Van De Sype

13/10/16 - 23u55 Bron: BBC, www.news.cn

Drie olifanten - twee volwassen exemplaren en een kalfje - zijn in de Chinese provincie Yunnan vast komen te zitten in een waterreservoir. Twee dagen lang probeerden ze te ontsnappen, maar tevergeefs. Vooral voor het kleintje werd het moeilijk, want dat kwam nog nauwelijks boven omdat hevige regens het waterpeil deden stijgen.