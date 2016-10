Bezoeker fotografeert gorilla seconden voor hij uitbreekt en hele Londense Zoo ontruimd wordt

Koen Van De Sype

13/10/16 - 21u51 Bron: Mirror, New York Post

Een ontsnapte gorilla heeft vanavond paniek veroorzaakt in de Londense Zoo. Het dier gooide zichzelf door het raam van zijn verblijf. De dierentuin werd onmiddellijk gesloten en bezoekers werd gevraagd om zo snel mogelijk ergens naar binnen te gaan. Personeel ging gewapend op zoek naar het dier. Een man zette intussen een foto van het dier op Twitter, seconden voor het ontsnapte.

Het is een echte psychopaat. Hij heeft zich in het verleden nog al een paar keer tegen het glas gegooid Personeelslid Zoo Londen

"Hier is de gorilla, 30 minuten geleden... Enkele seconden voor hij zichzelf door het raam gooide", staat er te lezen op de Twitterpagina van Rob Hogan. Om welke gorilla het precies gaat - de zoo aan Regent's Park heeft er in totaal zeven - is niet duidelijk. Maar volgens een personeelslid dat met BuzzFeed News sprak, zou het om Kumbuka kunnen gaan, een zilverrug. "Het is een echte psychopaat", vertelt hij. "Hij heeft zich in het verleden nog al een paar keer tegen het glas gegooid."



De zoo zelf kan dat nog niet officieel bevestigen, evenmin of de foto van Hogan authentiek is. De gorilla is volgens Scotland Yard intussen wel weer gevangen. Hij werd verdoofd met een speciaal geweer.



Jacht

Tijdens de jacht postten heel wat bezoekers van de zoo beelden op sociale media van mensen die zich in gebouwen verschuilden. Dokter Jonathan Mall schreef: "Weggedoken in een gebouw in de Zoo van Londen nadat personeel ons beval snel ergens naar binnen te gaan."