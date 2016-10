Een man dacht dat hij een puppy adopteerde. Maar dat pakte helemaal anders uit

Karen Van Eyken

13/10/16 - 09u55 Bron: The Dodo

Schattige Neo © kos.

"Gratis Puppy", stond op een bordje geschreven in Tucson in de Amerikaanse staat Arizona. Een man zag het, belde aan en weinige minuten later was hij met de ontzettend schattige puppy Neo op weg naar huis. Maar al snel bleek dat de 'hond' zich anders gedroeg.

Neo was angstig en wilde altijd in de buurt van zijn baasje blijven. Andere mensen wantrouwde hij. Oogcontact met vreemden was dan ook uit den boze.



Was hij alleen in de tuin, dan sprong hij over het hek om met de honden van de buren te spelen. Een hogere afsluiting bracht geen soelaas. Dan beet Neo er zich gewoon doorheen en wist opnieuw te ontkomen. © kos.

Wat het baasje op dat moment nog niet besefte, was dat Neo geen normale hondenpuppy was. Het bleek te gaan om een 'high content wolfdog', een dier dat een mix is van twee soorten maar zijn gedrag en fysieke eigenschappen liggen meer in lijn met die van een wolf. © kos.

Dat verklaarde meteen het 'vreemde' gedrag van Neo. Hij gedroeg zich zoals een echt roedeldier en wilde steeds ontsnappen om zijn familie te vinden.



