Drie koala's versperren doorgang, maar deze knul lost dat wel even op

(sam)

12/10/16 - 14u37 Bron: Mashable

video In een dierenpark in Sydney heeft een verzorgster een vreemd manoeuvre gefilmd van een koala.

Het dier wilde naar de andere kant van een tak, maar de doorgang werd versperd door een volwassen soortgenoot en twee kleintjes. Allemaal geen probleem voor deze kerel, die er gewoon over kroop.



Vooral voor de joey bovenaan was het even ongemakkelijk, maar de kleine zat al snel terug op zijn mama. En de 'overkruiper'? Eens hij voorbij de andere dieren was, leek hij plots te beseffen dat hij ook ver kan springen. En hop! Weg was hij.



Het grappige tafereel werd gefilmd in de Sydney Wildlife Zoo in Darling Harbour. "Met zo veel zitplaatsen, weet ik niet waarom ze allemaal dezelfde kozen", vertelt Jess Cook, de verzorgster die de dieren filmde.