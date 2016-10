"Ik hield haar pootje vast en vroeg haar om me te helpen"

Door:

video Deze hond leefde al maanden op straat in Los Angeles. Soms kreeg ze wat eten toegestopt in een park maar meestal moest ze het in haar eentje rooien. Tot ze hulp kreeg van dierenrechtenorganisatie 'Hope For Paws' en er een verrassende ontdekking volgde.

Medewerkers van Hope For Paws hoorden over het armzalige lot van 'Petunia' en repten zich naar een parkeerterrein waar ze was gesignaleerd.



De hond was angstig en verstopte zich onder een truck. "Ik ging plat op mijn buik liggen en kroop onder het voertuig", vertelde Eldad Hagar, de stichter van de dierenrechtenorganisatie. "Petunia kwispelde nerveus met haar staart maar ik wist dat het goed zou komen. Dat is het moment waarop ik haar pootje vastnam." © videostill.

Normaal is het geen goed idee om dit zo snel te doen bij een angstige viervoeter maar Hagar maakte zich zorgen dat ze anders weer zou weglopen en hij was wanhopig om haar te redden.



Gelukkig was de man zeer ervaren en handelde hij supersnel waardoor hij het diertje in veiligheid kon brengen. © videostill.

Toen merkten haar redders waarom Petunia zo nerveus was. Het teefje produceerde melk en dus moesten er ook één of meerdere puppy's zijn. Nu was het aan Petunia om de medewerkers van Hope For Paws te helpen om de kleintjes te vinden.



Het duurde niet lang vooraleer er in het struikgewas een puppy werd aangetroffen. Het kleintje van zo'n drie dagen oud kreeg meteen de naam 'Petals'. © videostill.

Moeder en dochter werden liefdevol herenigd. Petunia was gerustgesteld. Het bleek haar enige puppy te zijn. Beiden verkeerden in goede gezondheid.



Ondertussen sterken deze viervoeters volgens Hope For Paws elke dag verder aan waarna ze op termijn klaar zullen zijn om geadopteerd te worden. Hun miserabele leventje op straat is voorgoed voorbij. © videostill.