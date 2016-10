Tientallen babycobra's spoorloos in China

Door: redactie

De autoriteiten in het oosten van China zijn op zoek naar zo'n vijftig kleine cobra's die zijn ontsnapt uit een illegale kwekerij. In totaal gingen eind augustus zo'n tweehonderd jonge exemplaren van de zeer giftige Naja Kaouthia, die een karakteristiek masker op hun nek hebben dat op een monocle lijkt, ervandoor.

Sinds de massale ontsnapping in de provincie Jiangsu zijn zo'n 150 cobra's al gevangen of gedood, schrijft staatspersbureau Xinhua. De slangetjes zijn zo'n 20 centimeter lang. Hun gif is nog niet zo giftig als dat van hun volwassen soortgenoten.



De kwestie kwam deze week pas aan het licht, nadat een man één van de slangen in zijn huis had aangetroffen en gedood. De lokale autoriteiten hebben tegengif ingeslagen voor het geval iemand wordt gebeten.