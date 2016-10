Strak pakje rekent af met verharende honden

Tom Tates

dieren Een Amerikaanse ontwerper denkt dé ultieme oplossing te hebben gevonden voor verharende huisdieren: een superstrakke bodystocking die met de nodige moeite over de vacht van honden en katten kan worden getrokken. Volgens Tyson Walters, die de elastische outfitjes sinds enige tijd op de markt brengt, is zijn uitvinding ideaal voor mensen die haren uit hun interieur willen weren.

Walters kwam op het idee dankzij zijn hond Harvey, die met zijn haren niet alleen zijn huis maar ook zijn auto vervuilde. "Ik ergerde me kapot aan al die haren en was de hele dag aan het borstelen, borstelen en nog eens borstelen'', vertelt hij aan Amerikaanse media. Nadat hij een vrouw had gezien in een nauwe bodystocking besloot hij zijn moeder te vragen zo'n ding voor zijn hond te naaien. "Het werkte perfect en ik kreeg uit mijn omgeving alleen maar positieve reacties.''



De vraag naar de 'tweede huid' voor huisdieren werd in korte tijd dermate groot dat hij een bedrijf moest zoeken om de Sheddefenders (vachtbeschermers) te produceren. Ze zijn inmiddels te koop via zijn webshop. Een felgekleurde bodystocking voor een kleine hond kost omgerekend 40 euro en die voor een groot ras rond de 55 euro.



Volgens de bedenker is zijn product gemaakt van flinterdun, maar ijzersterk materiaal dat makkelijk kan worden gewassen. Of de honden en katten er blij mee zijn is niet bekend. "Harvey ging zich niet anders gedragen als hij de defender aan had, dus kennelijk zit het pakje erg comfortabel'', aldus Walters die benadrukt dat dieren die het stretchgeval dragen gewoon hun behoefte kunnen doen door 'slimme openingen'.