Dierenactiviste wenst kankerpatiëntje dood

Kankerpartiënte Adrián (8) mocht met enkele bekende stierenvechters een ereronde maken in de arena in Valencia. © epa.

Een Spaanse dierenbeschermster heeft in Spanje voor grote opschudding gezorgd door via Twitter een ernstig zieke jongen aan te vallen wegens diens voorliefde voor het stierengevecht. "Laat hij maar doodgaan, en wel zo snel mogelijk", schreef de vrouw.

En dat alleen omdat het de droom van de achtjarige Adrian, die aan Ewing-sarcoom (botkanker) lijdt, is torero te worden en in de arena's van Spanje op te treden.



Om hem een plezier te doen, hebben enkele grote voorbeelden het jongetje een paar dagen geleden in Valencia na afloop van een stierengevecht op hun schouders het stadion rond gedragen. Nadat beelden daarvan online waren gezet, reageerde de activiste onder een pseudoniem woedend. "Een ziek kind dat gezond zou willen worden om onschuldige en gezonde dieren te doden, die ook alleen maar willen leven - Adrian, sterf maar!".



De krant El Mundo stelde vandaag in een commentaar dat "sommige tweets nog meer braakneigingen opwekken dan chemotherapie in het lichaam van Adrian". De stichting Toro de Lidia (Vechtstier) kondigde aan de schrijfster van het twitterbericht op te zullen sporen en voor de rechter te slepen.