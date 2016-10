Medische testaap Ponso werd gedumpt op een eiland, meer dan 30 jaar later wordt hij eindelijk gered

Door: redactie

9/10/16 - 14u48 Bron: The Dodo

© Facebook SOS Ponso.

De ongeveer 40-jarige chimpansee Ponso is een van de eenzaamste dieren ter wereld. Nu krijgt hij eindelijk hoop op een heel nieuw leven.

Ponso werd samen met 19 andere chimpansees gedumpt op een eiland bij de Ivoorkust in 1983, nadat de dieren als proefdieren gebruikt waren voor medische testen door het New York Blood Center. Omdat de dieren 'afgedaan' hadden, werden ze daar gedropt. Omdat het (erg kleine) eiland geen natuurlijke water- of voedselbronnen heeft, leverde het NYBC levensmiddelen en vaccineerde het de dieren, maar op een bepaald moment stopte alle broodnodige hulp. Daarmee ondertekende het centrum meteen het doodvonnis van de dieren. Eén voor één stierven de chimpansees van honger en ziekte. Ponso bleef lange tijd dapper doorzetten met zijn familie. Maar in 2013 begonnen ook zijn partner en kinderen te verzwakken en volgde ook voor hen de dood. Ponso bleef helemaal alleen achter.

Verhuis

In september heeft de overheid van de Ivoorkust zijn verhuis goedgekeurd.

Hij zal een nieuwe thuis krijgen waar hij in het gezelschap van vele chimpansees komt, het 'Chimfunshi Wildlife Orphanage' in Zambia.



Momenteel zetten reddingswerkers alles op alles om Ponso weg te halen voor het regenseizoen de hoopvolle plannen in het water doet vallen, en er wordt een nieuw plekje voor hem in het weeshuis gebouwd. "Als alles goed gaat, kan hij in november verhuizen", vertelt Raballand aan The Dodo. "We werken zo snel als we kunnen." Naast de verhuis en de werken nog een toelating van CITES (Convention on International Trade in Endangered Species) en Ponso kan eindelijk weer bij soortgenoten zijn.