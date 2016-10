"Mijn hond is geen attractie": baasje is het beu dat Jack Russell overal gefotografeerd wordt

Koen Van De Sype

6/10/16 - 21u33 Bron: Daily Mail, Facebook

© Facebook/Abbotskerswell Veterinary Centre.

Hij gaat nooit buiten zonder zonnebril, pet en laarsjes. De Jack Russell van Maria Domanic uit het Engelse Kingsbridge doet dan ook alle hoofden draaien als hij langsloopt. Meer nog, hij wordt ook voortdurend gekiekt. En daarmee heeft Maria het wel gehad: "Jaxs loopt zo rond omdat hij ziek is. Hij is geen attractie. Laat hem met rust, want jullie maken hem bang."