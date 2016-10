Weg met de wolhandkrab dankzij deze methode?

Door: redactie

6/10/16 - 12u12 Bron: vmma

video De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) is samen met het Agentschap voor Natuur en Bos, het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek en Waterwegen en Zeekanaal aan de sluis op de Demer ter hoogte van de 's Hertogenmolens in Aarschot gestart met een proefproject om met fuiken in het stromend water te trachten zoveel mogelijk Chinese wolhandkrabben te vangen.

Deze grote zoetwaterkrabben, die van nature voorkomen in Oost-Azië, duiken de afgelopen jaren steeds vaker op in Vlaamse wateren. Ze hebben er geen natuurlijke vijanden en kunnen hun territorium en populatie ongestoord uitbreiden. De krabben zijn in China een delicatesse, maar in onze contreien vormen ze in de eerste plaats een bedreiging voor de inheemse fauna en flora. Ze concurreren met andere diersoorten om voedsel en leefgebied, vernietigen waterplanten en ondergraven met hun holen de stabiliteit van dijken en oevers. In Aarschot waren er de voorbije maanden veel klachten van omwonenden van de Demer over de massale aanwezigheid krabben die zelfs in huizen binnendrongen. Ook het hotel dat zich in 's Hertogenmolens vestigde, kampt met grote overlast.



Op vraag van Vlaams minister minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege werken de betrokken administraties aan een plan om de aanwezigheid van de krabben onder controle te krijgen. "We willen geen pesticiden of ander vergif inzetten om milieuschade te voorkomen. Daarom testen we in samenwerking met rattenvangers een systeem van fuiken uit dat na enkele probeersels efficiënt lijkt om een groot aantal krabben te vangen. Als dit na verloop van tijd succesvol blijkt, zullen we de fuiken in het voorjaar van 2017 ook op andere plaatsen in Vlaanderen uittesten", aldus VMM-woordvoerster Katrien Smet.



De resultaten van het onderzoek zullen worden overgemaakt aan Schauvliege. Bedoeling is een oplossing aan te reiken aan steden, gemeenten en waterbeheerders die geconfronteerd worden met de overlast.