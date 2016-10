Dierenbescherming redt katje van richel 12 verdiepingen hoog (en dat blijkt moeilijker dan gedacht)

Koen Van De Sype

5/10/16 - 13u24 Bron: The Huffington Post, Facebook

video Een katje dat besloten had een wandeling te maken toen haar baasje even niet thuis was, heeft zichzelf serieus in de problemen gebracht. Het appartement waar ze woont, bevindt zich namelijk twaalf hoog en ze raakte niet meer van de richel waarop ze terecht was gekomen.