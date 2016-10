Dit is de grootste kat van New York en hij heeft meer dan 100.000 volgers op Instagram

Koen Van De Sype

4/10/16 - 12u38 Bron: The Telegraph, Instagram

Samson is de naam en hij is die meer dan waardig. De Maine Coon van Jonathan Zurbel is met zijn 1,2 meter lengte en gewicht van ruim 11 kilogram de grootste kat van New York. En hij is nog populair ook, want zijn Instagramaccount telt al meer dan 104.000 volgers.