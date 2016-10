Het moment waarop GoPro vastlegt hoe krokodil rond twee kinderen zwemt, om daarna jongen te bijten

Door: redactie

4/10/16 - 10u58 Bron: Mashable, ABC News

video De 14-jarige Cameron Timms had vorige week donderdag een onaangename kennismaking met een krokodil terwijl hij genoot van een gezellig zwempartijtje met zijn familie in Moonshine Gorge in West-Australië. Cameron werd gebeten, maar kwam er gelukkig slechts met kleine verwondingen vanaf. GoPro-beelden tonen het moment vlak voor de beet. Kijk hoe het gevaarlijke beest rustig en beheerst langs de benen van Cameron en een meisje zwemt.

© 9 News Perth. "We zaten samen in een groepje in het water toen ik plots iets heel langzaam langs me heen voelde gaan", vertelt Cameron over de beangstigende krokodilontmoeting aan The Kimberley Echo.



En toen ging het plots snel. Gelukkig kwam de jongen er vanaf met enkel steekwonden aan zijn elleboog en zijn maag. "Ik merkte dat ik aan het bloeden was. Ik belandde in een soort van shock omdat ik niet wist wat er eigenlijk aan het gebeuren was."