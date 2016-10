Vrouw is niet onder de indruk en verjaagt krokodil met flipflop

Door: redactie

3/10/16 AD.nl

video Een vrouw heeft in het Nationaal Park Kakadu in Australië haar leven op het spel gezet door een krokodil te verjagen met haar teenslipper. Het incident werd gefilmd door een ooggetuige.

In de video is te zien hoe de vrouw met haar hond gevaarlijk dicht bij de hongerige krokodillen staat, aan de rand van de Alligator Rivers. Eén van de krokodillen komt aanzwemmen, waarschijnlijk omdat hij in het kleine hondje zijn volgende maaltijd ziet. De vrouw trekt vervolgens zonder angst simpelweg haar slipper van haar voet en jaagt zo het beest weg.



Het tafereel werd gefilmd door krokodillenliefhebber Lyndon Anlezark. Volgens hem is de vrouw aan de dood ontsnapt, zo vertelt hij aan ABC News. "Ongelofelijk dat iemand zo'n risico neemt", klinkt het. "Ik denk niet dat ze besefte hoe gevaarlijk haar actie eigenlijk was. We konden een dode hebben gehad die dag." Bezoekers van het park wordt niet voor niets geadviseerd om op afstand te blijven van de dieren.