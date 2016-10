GAIA wil dierenrechten in de grondwet

Door: redactie

3/10/16 - 12u56 Bron: Belga

Michel Vandenbosch © belga.

Dierenrechtenorganisatie GAIA wil dierenrechten in de Belgische grondwet laten opnemen. Dat meldt de ngo vandaag, in de aanloop naar Werelddierendag op dinsdag 4 oktober. "Dieren vormen een bijzonder kwetsbare categorie van levende wezens met welzijnsnoden en -behoeften. Dat verdient ernstig te worden genomen", verklaart GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch.

GAIA haalde de mosterd bij buurlanden Duitsland en Luxemburg, waar al sinds respectievelijk 2002 en 2007 dierenrechten in de grondwet zijn opgenomen. "Als het in Duitsland en Luxemburg kan, mag dat in België toch geen onoverkomelijk probleem vormen? ", aldus Vandenbosch.



Concreet wil GAIA vijf 'vrijheden voor dieren' in de grondwet laten opnemen, waaronder "vrij zijn van honger, dorst en ondervoeding", "vrij zijn van pijn en lijden" en "de vrijheid om voldoende normale, natuurlijke gedragingen te vertonen en te ontplooien".



De dierenrechtenorganisatie zal het idee naar eigen zeggen voorleggen aan grondwetspecialisten, maar lanceert in afwachting daarvan wel al een online petitie via de website www.dierenindegrondwet.be "om bij zoveel mogelijk burgers steun te verwerven en een parlementair debat te ontlokken", klinkt het.