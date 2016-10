Handel in grijze roodstaartpapegaai verboden

Door: redactie

2/10/16

Een grijze roodstaartpapegaai. © afp.

De handel in de grijze roodstaartpapegaai wordt verboden. Dat hebben landen besloten tijdens de CITES, een top over bedreigde planten- en diersoorten in het Zuid-Afrikaanse Johannesburg.

De grijze roodstaartpapegaai, een van de meest verhandelde vogels in de wereld, stond al op de lijst met bedreigde diersoorten, maar mocht nog wel beperkt verhandeld worden. Jagers mochten de dieren vangen als ze daar een vergunning voor hadden. Omdat dit door de landen waar de vogels voorkomen nauwelijks kan worden gehandhaafd, is besloten de handel helemaal te verbieden.



De vogel kwam vroeger voor in een groot gebied in West- en Oost-Afrika, maar is de laatste jaren sterk in aantal afgenomen. Alleen al in Ghana is het aantal sinds 1992 met ruim 90 procent afgenomen, zo blijkt uit onderzoek.