Aantal meldingen dierenleed neemt fel toe: Weyts wil "echte dierenpolitie"

Het aantal meldingen van dierenleed is de voorbije twee jaar fel toegenomen. Tussen juli 2014 en december 2014 werden er in Vlaanderen gemiddeld 160 meldingen inzake Dierenwelzijn per maand geregistreerd. In 2015 steeg het aantal meldingen met liefst 88 procent naar gemiddeld 301 meldingen per maand en de voorlopige cijfers van 2016 zitten met 370 nog hoger. Ondertussen maakt Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) werk van een echte 'dierenpolitie'.

Het aantal in beslag genomen dieren is gestegen tot ver boven de 200 dieren per maand. "We maken een inhaalbeweging", zegt Weyts. "Ik investeer in kordate controles".



Tussen juli 2014 en december 2014 noteerden de diensten van Weyts gemiddeld 26 waarschuwingen en 17 processen verbaal per maand. De voorlopige cijfers voor 2016 tonen 34 waarschuwingen en 36 processen verbaal per maand. "Twee jaar Vlaams beleid voor de dieren begint vruchten af te werpen", constateert Weyts. "Ik wil nog verder investeren in correcte en consequente controle".



Ook het aantal in beslag genomen dieren blijft stijgen. Sinds de tweede helft van 2014 werden 185 per maand in beslag genomen. In 2015 waren dat er al 196 per maand. Voor 2016 zet die tendens zich verder voort met onder meer de in beslagname 400 honden in Kasterlee.



Weyts maakt nu werk van een uitbreiding van de inspectiedienst Dierenwelzijn. Een capaciteitsuitbreiding van maar liefst 60 procent, met heel wat extra inspecteurs, moet de dienst armslag geven om alle meldingen op te volgen en op te treden waar echt nodig.