Jachtluipaard baart zeldzame zesling

Door: redactie

30/09/16 - 18u05

video Een cheetavrouwtje in de Arnhemse Burgers' Zoo is bevallen van een zesling. De zes luipaard-kittens maken een gezonde indruk en groeien goed, maakte het dierenpark gisteren bekend.

De geboorte van de zesling is bijzonder, omdat bij maar vijf procent van alle cheetageboortes in Europese dierentuinen zes welpjes ter wereld komen. "Meestal bestaan nesten uit twee tot vijf welpen", zegt een woordvoerder van Burgers' Zoo.



Binnen

De welpjes zijn nu twee weken oud en blijven de eerste zes weken binnen. Daarna worden ze preventief ontwormd en ingeënt tegen verschillende kattenziektes. Na zes weken - als de welpjes drie maanden zijn - worden die inentingen herhaald. Daarna krijgen bezoekers de kleintjes te zien.



Het is de tweede keer dat het cheetavrouwtje bevalt van zes kinderen. Dat gebeurde twee jaar geleden ook. Vijf van de zes welpjes van toen zijn inmiddels verhuisd naar dierentuinen elders in Europa. De zesde vertrekt binnenkort. De welpen uit dit tweede nest verhuizen op termijn ook uit de Arnhemse dierentuin.



Moeder en vader

De moeder van de zes werd in 2010 geboren in Burgers' Zoo. De vader van de zesling leeft sinds 2013 in Arnhem en kwam in 2011 ter wereld in de dierentuin van het Oostenrijkse Salzburg.